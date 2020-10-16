全球關注的美國總統大選，剩下不到一個月的時間就要登場了，總統川普到底能不能夠順利連任，更是成為外界關注焦點。這場大選中，有媒體認為，密西西根州、內華達州和愛荷華州將成為這次選戰的關鍵搖擺州。但東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬則認為這7州才是川普能否勝選關鍵。

《世界日報》指出，這次美國總統大選，密西西根州、內華達州和愛荷華州將成為這次選戰的關鍵搖擺州。這3州選民認為川普在新冠肺炎上防疫不力，因此民主黨候選人拜登目前在這3州的民調中呈現領先態勢，但幅度不大。

朱雲鵬則認為，川普連任需要270張，扣除票鐵票區的190 張票，總共還差80張票，所以愛荷華、威斯康辛、俄亥俄、密西根和賓夕法尼亞州，和佛羅里達州以及北卡這7州的投票結果，將決定川普能否連任的重要指標。

朱雲鵬更指出，這7個州中，佛羅里達和賓夕法尼亞洲為最重要的一級戰區，也難怪川普染疫才剛康復後，馬上去這兩州辦造勢拉抬聲勢。而這7個搖擺州中，佛羅里達州最大，掌握29張選舉人票。

(中時新聞網)