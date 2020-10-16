乾哥與友人遭逮(警方提供／戴上容新北傳真)

三重24歲李姓女子與25歲許男分手2個月後發現懷孕，未料前男友許男不認帳還嗆「去驗DNA」，李女找來乾哥鐘男和前男友理論，兩人16日凌晨談判不成，鐘男拿鎮暴槍向前男友賓士轎車開7槍，還持鐵鍬砸破車窗，警方獲報，4小時內逮獲鍾、陳二嫌，全案依毀損罪嫌送辦。

據了解，李女與許男交往4個多月，2個月前分手，李女之後以驗孕棒驗孕後，發現懷有身孕，便告知許男懷孕的消息，許男認為已經分手2個月了，對李女懷孕的事情存疑懷疑前女友想要敲詐，於是嗆李女說「不然去驗DNA阿」。

李女聽到許男的回答內心十分悲憤，便向24歲乾哥鍾姓男子哭訴，鍾男為替乾妹出口氣，14日先找許男談判，但雙方沒有共識便不歡而散，15日晚間雙方再度相約談判，但鍾男及陳姓友人等到16日凌晨都等不到人，便持鎮暴槍到三重區元信二街平面停車場，朝許男賓士車窗開10多發塑膠子彈，砸車洩憤後離去。

三重分局偵查隊長鄭偉豪表示，警方事後鎖定嫌犯追緝，案發後4個小時，由他帶隊在新莊區逮捕鍾男及共犯陳男，訊後將兩人依毀損罪嫌送辦。

(中時 )