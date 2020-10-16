中共機關報《人民日報》刊登大陸國家糧食和物資儲備局局長張務鋒的文章稱，受新冠肺炎疫情影響，全球糧食安全面臨諸多挑戰，大陸糧食中長期供求仍呈緊平衡態勢，當前結構性矛盾突出，任何時候糧食安全這根弦都不能放鬆。

今天10月16日是第40個「世界糧食日」，《人民日報》刊登張務鋒題為〈切實端牢14億中國人的飯碗〉的文章：堅決扛穩糧食安全重任，著力夯實糧食安全的基礎。充分發揮糧食安全省長責任制考核導向作用，調動各地重農抓糧積極性，實施「藏糧於地、藏糧於技」戰略，穩步提升糧食產能。

文章稱，加強儲備能力建設，嚴格政府儲備管理，優化儲備糧品種結構和區域佈局，強化中央儲備和地方儲備協同運作，建立健全糧食「產購儲加銷」協同聯動機制，建設完善一批糧食應急保障中心，修訂糧食應急保障預案，加強糧食市場監測預警，增強應對突發事件的能力。

文章要求展開「六大行動」：深入實施優質糧食工程，重點推進糧食綠色倉儲提升、糧食品種品質品牌提升、糧食質量追溯提升、糧食機械裝備提升、糧食應急保障能力提升、糧食節約減損健康消費提升，在更高層次上保障國家糧食安全。

文章指出，運用改革辦法和法治思維，推動糧食安全治理體系和治理能力現代化。改革完善糧食儲備安全管理體制機制，強化政府儲備公共產品屬性，堅持政策性職能和經營性職能徹底分開；釐清承儲主體職能定位，壓實承儲企業主體責任和政府部門監管責任。

文章還說，加快糧食安全保障立法修規進程，加快推動《糧食安全保障法》立法；制修訂《糧食流通管理條例》和《糧食儲備安全管理條例》；積極做好相關地方立法工作。

據大陸國家統計局數據顯示，2020年全大陸夏糧生產再獲豐收，產量創歷史新高。在夏糧收購平穩收官的基礎上，秋糧豐收在望。秋糧佔全年糧食比重的四分之三，是全年糧食收購的重中之重。與此同時，官方大力推動節約糧食和光盤行動。

(中時 )