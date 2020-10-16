中共將擴大慶祝台灣光復節，陸委會發言人邱垂正15日強調是統戰活動，呼籲國人不要參加，並強調《開羅宣言》係將台灣歸還「中華民國」，而非「中華人民共和國」。但國民黨前副祕書長蔡正元指出，《開羅宣言》生效時，日本投降文件對象就是「中國」，不是「中華民國」；若招牌掛「中華民國」，實際猛搞「去中國化」，也不慶祝台灣光復節，當然沒權利主張「台灣是『中華民國』的領土」。

蔡正元以「虧你還記得開羅宣言」為題在臉書發文說，聽說大陸要大大慶祝台灣光復節七十五周年，台灣陸委會的大官要求台灣人不要參加，還說根據開羅宣言，台灣是歸還給「中華民國」。這位大官的意思是，開羅宣言沒有寫要把台灣歸還給「中華人民共和國」，大陸慶祝台灣光復節不合理。

蔡正元說，台灣的大官通常學問有限，就打開天窗說亮話吧！沒錯，開羅宣言的確寫說，台灣要歸還給「中華民國」。但是開羅宣言1943年發布時，日本還沒同意投降，所以只約束美國、英國、蘇聯，沒有約束到日本，因此開羅宣言尚未生效，但是1945年日本同意按照開羅宣言的條件投降時，開羅宣言立即生效。

更重要的是，日本投降時兩份文件，日皇昭和投降詔書和日本政府降伏文書，白紙黑字寫著投降對象就是「中國」，不是「中華民國」。就法論法，如果「中華民國」等於「中國」，當然台灣要歸給「中國」或歸給「中華民國」，都不會有法律爭議；但是如果招牌上掛著「中華民國」，實際上猛搞「去中國化」，也不慶祝台灣光復節，使得「中華民國」和「中國」變得毫無關係，這個「去中國化」的「中華民國」當然沒有權利主張說：「台灣是『中華民國』的領土」，反而會讓有權利繼承「中國」主權者，順勢取得台灣的領土主權。

蔡正元指出，這段國際法的歷史過程，在台灣內部有人故意忽略，有人故意扭曲，但卻像太陽從東邊出來，台灣任誰都無法改變。

(中時 )