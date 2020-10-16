卓姓男子因與蔡姓男子有毒品往來的糾紛，前年他開車撞對方，蔡男遭車輛底盤擠壓送醫急救3天後死亡，士林地方法院認為他情可憫恕，減刑後依殺人罪輕判7年2月，台灣高等法院認定，他撞人後逃逸不符合減刑規定改判10年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

2018年3月25日晚上7點多，卓男開車在一處停車場巧遇蔡男，2人發生爭吵後，蔡拿斧頭1把朝卓的車窗玻璃揮砍1下致玻璃碎裂，卓男開車加速向前衝撞站在車輛前方的蔡男，致使蔡倒地並遭車輛底盤擠壓， 他再倒車後退逃逸，蔡顱骨骨折及顱內出血，傷重死亡。

士林地院認為卓男依殺人罪的最低刑期判刑猶嫌過重，難謂符合罪刑相當性及比例原則，實屬情輕法重，在客觀上足以引起一般之同情，尚有堪資憫恕之處，將他輕判7年2月；檢方主張不該減刑，卓則辯稱他是正當防衛並非殺人，都提起上訴。

高院認為，卓男駕車猛撞被害人倒地，再倒車後退逃逸，全然不顧被害人性命而為本案殺人犯行，頗見惡性，且迄今亦未賠償被害人家屬，難認有何特殊原因或事由，足以引起一般之同情而顯可憫恕之處，判刑10年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )