近日進入流感好發季節，加上新冠肺炎影響的心理因素，全台各地施打公費流感疫苗的情況踴躍。南投全縣截至10月15日止，已有5萬8244人施打流感疫苗，占目前疫苗進貨量9萬8493劑的71.8％；各地方醫院也全力支援年長者接種。

南投縣衛生局表示，此次共採購13萬7000劑四價流感疫苗，民眾接種意願和速度都相當高，因此劑量減少得很快，呼籲符合公費流感疫苗接種對象的民眾，儘快前往投縣內13鄉鎮市衛生所或103家特約醫療院所接種。

有鑑人潮較往年多，榮總埔里分院附設的榮光日照中心，為守護長者健康，配合政策從10月6日起全面進行流感疫苗接種外，更特別針對年齡高行動不便、抵抗力低易成流感重症危險群，於日照中心現場評估後立即施打。

為了減輕托顧家庭照顧長者壓力及避免舟車勞頓，榮光日照特別與埔榮合作，由院方醫師及護理師前往中心評估長者健康狀況，符合施打疫苗的長者，全數於中心施打。

全面疫苗施打除了可形成機構群體免疫力外，更讓長者家屬放心；透過地方院方與中心醫療照顧結合，讓長者能得到最好的照顧，落實全民保健精神，達到健康在地老化目標。

(中時 )