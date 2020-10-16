南投縣文化局力推在地閱讀風氣，精進人文素養，近年啟動「熊愛閱讀」照顧計畫，10月15日於文化局圖書館舉辦「閱讀高手」和「心得達人」頒獎典禮，嘉許熱愛文字的青年學子。

頒獎典禮15日上午在圖書館7樓電影放映廳舉行，由副縣長陳正昇主持，頒獎表揚本期「熊愛閱讀」─縣長獎17位「閱讀高手」、37位「心得達人」及「愛看書」、「愛創作」二個認證項目選出的24項學校團體獎。

陳正昇致詞時特別感謝18℃文化基金會多年來出錢出力，支持縣府推動閱讀護照認證活動，近2年正翰生技股份有限公司、稅務出張所也陸續加入贊助行列，讓孩子更喜歡閱讀，熱心公益精神令人感佩。

此次獲獎小朋友中，炎峰國小李青蓉、草屯國小江辰薰、平和國小蔡詠欣與漳興國小陳巧潔同時獲獎「閱讀高手」及「心得達人」兩項，相當不簡單。

國姓鄉乾峰國小全校41位學生，在活動期間共閱讀7,964本書，平均每位閱讀194本書，為本次全縣最愛閱讀的學校；國姓鄉育樂國小全校33位學生，共創作47篇文章，為最具創作能量的學校。獲獎學生可獲得南投稅務出張所提供兒童餐券乙張，除了能享受佳餚，也能到出張所參觀藝文展覽，感受文化氣息。

(中時 )