退休後，面臨的第一道關卡就是人際關係的改變，為什麼男性比女性更難適應退休生活，很容易自我封閉在家，原因之一就是人際關係的改變。

曾有已退休同事頻頻回公司找同事聊天，理由很簡單，因為大部分人的人際關係都是在職場建立的，一旦退休，同事可能還在職，彼此的生活軌道不再平行，很難再像以往一樣互動密切。

以打高爾夫球為例，退休前打球大都出自商務上的需求，一邊談論公事，一邊聯繫感情，大家的作息時間也一致，要約隨時都能約，像是：「禮拜三沒有會議，我們去打高爾夫球吧？早上早點去，九點回來上班剛剛好！」

但退休以後，你還好意思約人家一起打球嗎？如果人家說有事，拒絕一次、兩次以後就不好意思再問了，彼此的生活型態已經完全不同。

又或者，以前我每次出國回來，都會跟同事分享旅遊照片，其實我很清楚他們願意和我分享，是因為我是主管，也因為我們是同事，彼此之間還有共同語言。等你退休以後，誰還會想看你的照片和炫耀文？因此，退休當天，我就把所有的電話刪掉，將過去的人際關係一刀剪斷，以避免關說的合作請託電話，連老闆都聯絡不上。

我非常幸運，因為周遭環境讓我警醒，早早就意識到退休意味著你的生活環境、人際關係全都變了，和上班時是完全不同的兩個世界，一定要早做準備。因此，在五十歲知天命的時候，我開始打造退休生活。

退休的第一天，我就開心地背著準備已久的畫具，出門參加繪畫同好的戶外寫生團，從工作到退休，完全無縫接軌。因為提早準備退休生活的同時，也提早展開新的朋友圈，雖然拋開了過去的人際關係，退休新生活一點也不孤單。

退休之前，我們靠「職業」維生，退休之後，必須靠「興趣」維生。

我因為對於繪畫的熱情，結識許多優秀又志同道合的好夥伴，他們無私的協助我成長、進步，這些都是最珍貴的禮物。如此一來，即使退休後的生活環境和人際關係都改變了，也不會失去重心。

拿掉頭銜，這次真正為自己而活

退休第二道關卡就在於身分的轉換，在職場上，你可能呼風喚雨、風光十足，退休後，再也沒人對你前簇後擁、唯命是從，再也沒人可以供你使喚，有些人會覺得很失落，一個本來事業有成，在舞臺上虎虎生風的人，突然之間沒有了舞臺，頓時失去了生命重心，落寞之感油然而生。其中，又以男性占多數，甚至漸漸開始抑鬱起來，覺得自己什麼都不是，越來越不想出門，感染上所謂的「退休症候群」。

退休後，卸下頭銜、卸下光環後，只剩下赤裸裸的自己，沒有頭銜的你，到底是誰？這個問題，我很早就已經開始思考，記得有一次與老闆產生爭執，當下我驚覺自己所有的頭銜都是老闆賦予的，一旦退休或離職，一切就會歸零。退休後，我告訴自己，我就是自己的老闆。

退休，必須先徹底歸零，然後才能重新開機。

(中時新聞網)