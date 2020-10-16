法國雷諾汽車(Renault)周四率先推一名為「Megane eVision」的電動車概念，有較大和更運動化的設計，試圖押注在中型的家庭汽車。

雷諾目前處於虧損狀態，公司執行長迪米歐(Luca de Meo)計畫聚焦在獲利豐厚的車款，並拉高價格，以及大力推向電動車。雷諾推出已久的小型純電動車Zoe一直在銷量上佔據全球冠軍寶座。

最新展示的新車名為「Megane eVision」融合了休旅車的設計，但是更為緊湊。雷諾希望從小型車款靠向獲利更高的車型。

雷諾在疫情期間抵抗銷售低迷困境，並努力與日本汽車夥伴修好。

新的電動車將在CMF-EV平台建造，為該平台首款量產車，該平台由雷諾、日產和三菱共同開發。Megane eVision的確切量產車型將在2021年發表。

執行長迪米歐在七月上任。此前消息人士告知路透，迪米歐預計在一月公布其戰略，將希望於雷諾暢銷車款Megane上再接再厲。

(時報資訊)