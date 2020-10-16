新冠疫情正對全球產業無情摧殘，擁有全球知名平價品牌優衣庫(Uniqlo)以及GU的日本迅銷成衣集團(Fast Retailing)也免不了受到波及。繼公布上個財年淨利暴跌44.4%，為903.6億日圓之後，Fast Retailing集團對投資人畫出獲利財測大餅。這家成衣界巨擘表示，到明(2021)年8月底為止財年，Fast Retailing淨利可望破紀錄並創下1650億日圓佳績，年增率高達82.6%；銷售量亦可望增9.5%，達2.2兆日圓。

假如未來中國大陸與日本市場，雙雙銷售業績可望強力反彈，以上財測就可能成真，屆時獲利數字將超過上上個財年1625.8億日圓。Fast Retailing執行長柳井正(Tadashi Yanai)自信滿滿地說，新冠肺炎是一個全球性危機，但是對Fast Retailing集團來說，危機就是轉機。

在過去一整個財年，Fast Retailing集團全球銷售業績減少12.3%，降到2.01兆日圓。同時，這也是這家公司在17年以來，首次銷售額與獲利數字，雙雙出現下降的一個財年。銷售業績方面，日本國內也受到疫情波及關閉部分店面，加上春季時縮短店面營業時間，故小跌7.6%，為8068億日圓。至於海外市場下滑幅度較大近18%，為8439億日圓。台灣與中國大陸地區，因新冠疫情控制得宜，故上個財年的業績恢復力道超乎預期。但是歐美市場，到現在還是疫情重災區，Fast Retailing業績也難獨善其身。該公司表示歐美各區業績也受傷蠻慘的，可能需要更多時間，才能恢復跟以前正常時期一樣。由於Fast Retailing線上購物很便利，加上疫情讓大家減少外出，居家時間變長，故家居服飾銷售量大增，這些都是避免讓獲利數字進一步惡化原因。故Fast Retailing將來還要繼續深耕網路購物這一塊，持續優化網購這個集團金雞母。

看好中國大陸未來不可限量發產性，執行長柳井正還特別提到，截至2020年8月為止，中國大陸雖已開了767家店面，數量已跟日本總店數不相上下。柳井正甚至誇下海口，中國大陸未來還要繼續展店，目標是3000家店面。

(時報資訊)