在現貨市場盤中拉升至微跌作收後，投資人持續觀望新紓困振興方案的談判進展，並等待最新的零售銷售報告出爐，周四隔夜美股三大指數期貨同步走高。

目前道瓊指數期貨漲69點或0.24%，為28,455點。標普500指數期貨漲0.32%，那斯達克100指數期貨漲0.38%。

零售銷售數據將呈現消費者支出復甦的最新情況，經濟學家預期美國9月零售額成長0.7%，高於8月的成長0.6%。排除汽車後，9月零售額估成長0.4%。

稍早前，由於美國上周初次請領失業給付人數增加，加深對經濟復甦正在停滯的擔憂，以及受到新一輪新冠紓困案的不確定性影響，周四美股連跌第3個交易日，創下近1個月來最長跌勢。

周四收盤，道瓊工業指數微跌19.8點或0.07%，為28,494.2點。標普500指數小跌0.15%，那斯達克指數跌0.47%。在金融與地產等周期型股票上漲帶動下，道瓊指數與標普500指數皆遠離盤中低點，道指盤中曾一度重挫逾300點。

有關於新一輪激勵方案的協商，華府釋出的訊號仍然紛雜。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，他與川普總統將致力於完成激勵方案，儘管在大選前很難達成，但他們會繼續努力。他並表示，白宮不會讓新冠檢測撥款目標上的歧見，阻礙與民主黨領導人進行的激勵方案談判。

稍後美國總統川普表示，為了加快與民主黨達成協議，他願意提高其1.8兆美元的提案。惟其自家陣營的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）卻表示，雖然有討論提高金額，但幾乎所有參議院共和黨人都支持規模縮減許多的5000億美元援助法案。

(時報資訊)