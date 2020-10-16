台積電(2330)法說會正面看待車用半導體及5G智慧型手機需求，且蘋果iPhone 12預購成績不錯，激勵手機及車用零組件供應商，股王—大立光(3008)擺脫近日頹勢止跌反彈，重回3000元關卡，帶動蘋果供應商—玉晶光(3406)等轉強，車用導線架廠—順德(2351)等盤中股價強勢走高。

台積電法說會中表示，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，第4季5G手機需求持續驅動，且車用半導體需求已在第4季已恢復成長，為今年以來飽受新冠肺炎疫情重創的智慧型手機及車用市場打了一劑強心針，加上iPhone 12預購狀況不錯，讓相關供應商今天盤中股價表現強勢，除大立光站回3000元關卡，玉晶光、台達電(2308)、正崴(2392)、穩懋(3105)、臻鼎-KY(4958)、乙盛-KY(5243)、健和興(3003)、順德等盤中股價聯袂走高。

若就業績來看，隨著蘋果新機拉貨啟動，大立光、玉晶光、華通(2313)、正崴、穩懋、臻鼎-KY、台光電及台達電等蘋果供應商9月合併營收同步攀高，其中台達電9月合併營收攀高至268.04億元，月增6.8%，年成長14.5%、台光電9月合併營收達26.14億元，月增1%，年成長13.09%，同步創下單月歷史新高，台達電第3季合併營收為776.78億元，季增5.88%，年成長7.2%、台光電第3季合併營收為74.72億元，季增18.6%，年成長7.13%，亦聯袂創下單季歷史新高，玉晶光雖然9月合併營收較去年同月下滑，但第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高，至於華通9月合併營收為61.5億元，月增8.85%，年增3.66%，創下單月歷史次高，累計第3季合併營收為168.76億元，季增25.74%，年成長3.57%，亦是單季歷史次高。

在車用部分，隨著車用需求回溫，順德9月合併營收拉升至7.62億元，年成長10.69%，為今年單月新高，累計第3季合併營收為21.28億元，季增3.9%，累計前9月合併營收為21.28億元，年減8.49%，營運已逐漸擺脫谷底。

(時報資訊)