中加關係持續緊張，加拿大總理杜魯多日前譴責中國對其他國家採取強制型外交政策，在香港採取鎮壓措施，迫害新疆維吾爾人等。中共駐加拿大大使叢培武回應，中方無進行強制外交，要求加國政府停止向逃避《香港國安法》的香港人提供政治庇護，重申釋放中國電訊商華為財務長孟晚舟，才會令兩國關係好轉。

叢培武表示，逃避《香港國安法》的香港人是「暴力罪犯」，若加拿大政府為有關港人提供政治庇護，就等同干涉中國內政，助長暴力犯罪分子。若加拿大關心香港的繁榮穩定，關心在港30萬加拿大公民及加國企業的健康與安全，就應該支持中方打擊暴力犯罪行為。

他重申，香港問題和新疆問題與人權無關，純粹是中國內政，不容外界干涉；若加拿大議會通過任何關於新疆維吾爾族人的議案，中方將作出強烈反應。

根據加國移民和難民局官方數字，自今年1月至6月，共有25名香港公民申請政治庇護，37宗個案待處理，當時未有個案獲批。亦有報道曾指，根據加拿大移民和難民局的數據，於2014年至2018年期間，加拿大每年平均收到兩到三份香港公民的庇護申請，五年間只有一宗獲得政治庇護。

(中時 )