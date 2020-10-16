鴻海首屆鴻海科技日16日登場，首場鴻海秀出六大電池黑科技，不僅可以讓電池重量與體積減少、壽命增加，還可以透過雲端AI電池管理，讓電池越用續航里程越佳，且鴻海自動駕駛計算整合技術已用於日本機場自駕接駁車中，在既有的基礎上，鴻海對車用電池的研發滿懷信心，會中還發下豪語，宣誓2024年就會推出首款商業固態電池。

電動車是未來的新潮流，但面對佔整台電動車成本超過三分之一的動力電池，讓很多廠商舉足不前，為此，鴻海從而發展出了六大「黑科技」來迎戰電池的難題，這六大黑科技分別是「電池快充與低溫優化」、「低鼓脹軟包技術」、「雲端AI電池管理系統」、「高能量密度電池」、「無貴金屬全新製程」以及「固態電池研發」。

鴻海指出，運用鴻海的關鍵技術與材料，可以讓電池的重量減少一半，體積減少為六分之一，電池循環壽命可以提高10％以上，著眼於 2025年後，誰掌握固態電池，誰就有天下，著眼於此，鴻海特別選在2024年推出首款商業化的固態電池。

鴻海的「BMS電池管理系統」可以不斷上傳電池大數據、讓雲端 AI 平台在後台不斷的學習、優化與更新軟體，再透過 AI 針對個人用車習慣調整參數，以增加電池效率與壽命，讓電動車續航里程越來越好，與傳統汽油車油耗越來越差，剛好相反。但若是你在意的是速度，管理系統同樣可以達到需求。

此外，鴻海也針對「驅動系統」提出解決方案，打造六合一的動力系統，把車載充電器，直流變壓器與分電盤這些電子元件通通整合在一起，以模組化與標準化的驅動電機提供給乘用車與商用車。

鴻海指出，未來車用電子應用會很多元，從自動駕駛、車聯網或智能座艙。都須用到許多電子零件，所以在電動車成本的佔比也會提昇，而電子元件正是鴻海一直以來的強項，此外，鴻海在自駕車領域也有豐碩成果，並已開始商業應用。目前日本機場的自駕接駁車，用的就是鴻海提供的自動駕駛計算整合技術，且已經達到業界的Level3 標準。

鴻海強調，未來車體結構勢必會朝「輕量化」與「一體成形」兩大趨勢發展。為達到「輕量化」的要求，鴻海致力於開發新材料，其中新開發出來的高強度壓鑄材料，即具有鑄造成型性優良、高強度高延展性、耐腐蝕、無須熱處理等眾多優勢，適用於對重量敏感度高的電動車、更讓鴻海輕量化與模組化的開放底盤動力平台更具競爭力。

另鴻海自2007年起也針對「一體成形」的新趨勢深耕汽車製造的核心技術領域，目前已有超大型的4,200 噸壓鑄機，而且正在生產BMW電池殼體，在製造技術上已能滿足一流世界車廠要求，此外，鴻海的「高效能散熱密封技術」也從 2012 年開始就應用在 Tesla 的產品上。

當汽車使用越來越多的電子元件時，如何提昇散熱效果相當重要，鴻海提供給TESLA的技術，採用的就是鴻海原本應用在手機上的摩擦攪拌焊技術，係將不同材料密封，藉以提升電子元件的散熱性。

(工商 )