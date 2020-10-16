美國好萊塢男星布萊德彼特(Bradley Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)，近日為了小孩的探視權再度進入「對戰模式」，外國媒體甚至報導小布完全不怕與裘莉正面衝突，還有可能將裘莉送去坐牢，引起網友熱烈討論。

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉因2005年合作電影《史密斯任務》而擦出愛的火花，兩人愛情長跑多年並陸續領養3名子女，裘莉還為小布誕下2女1男共6名子女，終於在2014年於法國完婚羨煞旁人。未料，婚姻只維持短短2年便申請離婚，之後進度緩慢，拖了將近3年才在去年4月完成離婚手續。

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinabradlovers）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 下午 5:59 張貼

先前有流言傳出小布因曾對養子麥杜斯在私人飛機上起爭執甚至動粗讓裘莉下定決心離婚，之後裘莉便以此因素在孩子的監護權上獲得優勢，而小布只能爭取偶爾探視的權利。但裘莉方面也曾傳出她為了爭取到百分百的監護權不惜向小孩洗腦討厭爸爸或是使出各種爛招阻擋父子相聚，直到法庭出面喝止或是開罰才讓裘莉勉強配合。

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinabradlovers）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 下午 6:08 張貼

對此，外媒「New Idea」透露小布已不打算與裘莉繼續對話，除非有員警陪在他們身旁，讓他們證明裘莉對他怒吼或進行威脅行為，並直接將她羈押，才能遏止裘莉的各種奧步。不過也有八卦媒體報導中指出，小布雖不介意送裘莉坐牢，但不見得真的會使出殺手鐧，至於最終結果如何，也讓不少「嗑瓜民眾」忍不住大肆討論。

在 Instagram 查看這則貼文 ChocoMovie（@chocomovie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 11:25 張貼

(中時新聞網)