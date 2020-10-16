由於全球新冠疫情仍嚴峻，法國近期單日確診者頻創新高，英國、巴西、印度、印尼與美國等地，衛生單位也持續加強防疫，但收效似相對有限；加上中南美洲情還在蔓延，使台灣的防疫工作仍大意不得。日前傳來科技大廠仁寶公告取消2020尾牙宴，為期待年底尾牙旺季能豐收的飯店與餐廳等業者，無異澆了一盆冷水。

事實上，今年初在新冠疫情陸續延燒後，不少科技業、傳產業甚至金融業的尾牙宴或春酒宴，多陸續取消，使飯店業、餐廳業叫苦不堪；如今轉眼逼近2020年底，部分在年底率先舉行尾牙宴的廠商，尤其是科技大廠，在防疫優先、生產線需正軌運轉考量下，使尾牙宴甚或明年初的春酒宴，多不排除再度取消。

據了解，仁寶的尾牙宴的出席員工人數，動輒數千上萬，使公司在大意不得考量下，已向內部員工公告取消尾牙宴，而仁寶取消尾牙宴或只是開端，一般認為，在全球各主要工業國開發的新冠疫苗未大量生產，使新冠病毒的威脅大幅降低前，2020動輒數千上萬的大型尾牙宴或春酒宴商機，或再度落空。

(工商 )