中國招商證券將關閉倫敦大宗商品經紀業務，此前該公司曾對該業務是否符合集團的全球戰略進行了評估。消息人士稱，該公司關閉倫敦業務可能於中英兩國近期在香港問題上有關。

路透報導，招商證券是以資產計中國第四大券商，年營收人民幣（下同）256.6億元。消息人士稱，招商證券關閉倫敦業務可能與中英在香港問題上的緊張關係有關。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，大宗商品交易量受到封鎖措施的限制，打擊了石油和工業金屬需求。

消息人士稱，招商證券關閉倫敦大宗商品部門是由香港辦公室做出的決定，但該人士不願給出更多細節或者說明是否倫敦辦公室將全數關閉。

報導引述招商證券首席執行長信函稱，該公司計畫在11月30日前關閉客戶帳戶，「我們將自2020年10月28日起移除您帳戶中所有的保證金/信貸工具。為了加快關閉您的帳戶，我們將要求您將現有持倉結清或者轉移。」

(工商 )