蘋果（Apple）本週發表的iPhone 12系列4款新機中，其中2款採用6.1吋螢幕的機種，將在今（16）日晚上8點在官網開放預購囉。如果想要購買空機，這將是最好的媒介之一。

將開放預購的iPhone 12以及iPhone 12 Pro有不少共通點，都搭配A14 Bionic晶片，且螢幕大部分的規格都相同，唯有亮度iPhone 12 Pro標準亮度是800 nits，iPhone 12卻是625 nits；防水性能（防潑抗水功能，在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘）、Face ID以及對MagSafe配件的支援，都相同，也都搭配了超瓷晶盾面板，具備4倍抗摔特性。機身設計上，iPhone 12 Pro是採用醫療級不鏽鋼、iPhone 12則是航太級鋁金屬。兩者機身尺寸一樣，但是iPhone 12 Pro重量187公克、iPhone 12則是162公克。

兩者前相機規格一樣，主相機差異最大。iPhone 12搭載1200 萬像素雙相機系統 (超廣角f/2.4、廣角f/1.6)，支援夜間模式與深度融合；iPhone 12 Pro則是具備專業級 1200 萬像素相機系統 (超廣角f/2.4、廣角f/1.6與望遠f/2.0)，搭配光學雷達掃瞄儀，也支援夜間模式與深度融合，額外支援夜間模式人像，未來將會更新支援Apple ProRAW。

iPhone 12全系列都支援5G，但只有美國地區的版本支援mmWave頻段。iPhone 12系列中兩款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12 Pro以及iPhone 12會先行上市，在台灣官網於10 月 16 日星期五晚間 8 點開放預購，10 月 23 日上市。iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini 於台灣時間 11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市。

iPhone 12以及iPhone 12 mini提供 64GB、128GB 和 256GB 機型，售價分別為 NT$23,900 起與 NT$26,900起跳，備有藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇；iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 售價分別為 NT$33,900 起與 NT$37,900 起，將推出 128GB、256GB 與 512GB 儲存容量，並備有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色可供選擇。

今年的iPhone 12系列蘋果首度不在盒裝內搭送充電器以及EarPods有線耳機，若有需要的果粉或可在官網，或其他品牌通路處參考，購入所需的充電配件。此外，有興趣的果粉們也可參考，看看未來是否要替iPhone 12系列選搭全新的MagSafe無線充電配件。相關配件（包含透明保護殼、矽膠保護殼、皮革卡套，以及MagSafe充電器）在蘋果官網上目前都尚未開放訂購，還不清楚是否將隨著iPhone 12以及iPhone 12 Pro在官網開放預購而同步開放預購或購買。

(科技)