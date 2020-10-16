針對飛東沙軍包機「被返航」，高雄巿議員林智鴻16日在議會要求高雄市政府硬起來，向香港、中共當局表達嚴厲抗議。（曹明正攝）

飛東沙軍包機「被返航」，高雄巿議員林智鴻16日要求高雄市政府硬起來，向香港、中共當局表達嚴厲抗議，主張我領土範圍，不可以片面破壞過境通行權。海洋局回應，東沙島是中央委託地方代管，地方跟中央的態度一樣。

林智鴻16日在議會農林部門質詢，拿出報紙標題指出，高雄飛往東沙的軍包機，被香港的飛航情報區拒絕，整機返航回來高雄。但依聯合國海洋法公約，所有船舶、飛機均享有過境通行權利，過境通行不應該有任何阻礙。

對於我軍包機「被返航」，他認為，這已是香港及中共當局片面破壞過境通行權。東沙的行政管轄屬高雄巿旗津區，上面官士兵還有研究人員，可能都是高雄市民，也是台灣的國人，已嚴重影響我國人往返工作、回家權利。

林智鴻要求，針對這樣的片面破壞行為，身為東沙島行政管轄的高雄市政府，應該要嚴厲譴責，且主張這是我國行政管轄區域，尤其島上還設有高雄市的漁民服務站，漁民也在那邊進行各種捕撈行為。

他提到，這可能是中共一步一步進逼，要侵略我國土行為，在空中透過片面阻礙，讓我軍機運補無法到東沙，在海上透過民兵船，做各項封鎖，一步一步就把東沙島拿下來，高雄市的管轄範圍就被吃掉了。

海洋局代理局長黃登福表示，東沙島是內政部在民國79年委託高雄市政府代管，島上有漁民服務站，做為漁船整補，也有緊急醫療跟海難救助的功能。內政部營建署海洋國家公園管理處也公告東沙環礁12浬為國家公園範圍。

黃登福說，海洋局為保育東沙的生態環境，公告東沙12浬禁捕的物種，另外東沙生態的維護、漁業資源的養護，則有海巡署巡護跟取締，關於東沙島屬於我國國土，地方跟中央站在同一個立場。

(中時 )