根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞16日爆料，熱火在今年東區準決賽才以4比1淘汰「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，卻已打算明年全力爭取字母哥加盟，假如熱火真有辦法搶來字母哥跟吉米巴特勒聯手，爭冠機率自然大幅增加。

身為連兩季年度MVP得主，阿提托康波雖然連兩季帶領公鹿搶到例行賽聯盟第1，卻在季後賽接連翻船，他跟公鹿僅剩1年2753萬美元合約，有權在今年休兵期間跟公鹿完成5年2.4億美元頂薪續約，或是明年夏天測試自由市場身價。

只是熱火看出今年總冠軍賽不敵湖人主因，仍在內線高度與身材條件不如對手，假如明年可以補進阿提托康波，絕對可以彌補熱火陣容最大缺陷，問題是不光是熱火與公鹿，包含勇士、獨行俠等隊都對字母哥深感興趣，也打算全力招募。

熱火也打算先跟陣中主控卓拉吉奇簽下短約，儘管他在今年總冠軍賽G1不慎造成右腳足底筋膜撕裂，接下來連續缺陣4場，直到G6才帶傷上陣，但他的奮戰精神與戰力，仍受熱火高層相當肯定，一份短約對熱火與卓拉吉奇來說都可接受。

(中時 )