金針菇放冰箱會長大？網揭「驚人真相」，專家解釋，冰箱溫度剛好適合金針菇生長，而其長大後若沒有變質就可以吃，不過建議要煮熟。（圖／翻攝自臉書社團好市多商品經驗老實說）

金針菇放冰箱竟然長大了！網友分享中秋節去好市多買了一大盒金針菇，放在冰箱儲存後發現，它竟然暴風生長，驚人變化照片曝光後，引發上萬網友討論，太神奇了！果然是菇界小強。而毒物專家也透露，長大的金針菇可食用，但建議要完全煮熟。

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」上分享，中秋節去好市多採購食材，其中買了一盒金針菇，當天烤不完放冰箱保存，結果發現金針菇「長大長高」。從原PO分享的照片可見，金針菇被裝在黑色塑膠盒中後默默生長，頭頂看上去比平常大了1倍。

超厲害的照片曝光後，吸引上萬網友點讚，許多人也留言，「固定時間修剪，就有吃不完的菇菇了」、「加量不加價划算很多」、「每次都拔一半起來吃，讓它一直長，就有永遠吃不完的金針菇」、「太神奇了」。

也有許多網友表示，金針菇的生命力真的很驚人，平常吃進肚子裡，隔天「屎有餘菇」又能再見到它，現在放到冰箱中保存，還可以暴風成長，真的在它身上看到生命的堅韌，甚至有人說「菇界的蟑螂，不僅被吃還能原狀逃出，竟然還會長大」。

不少網友則歪樓詢問原PO家的「冰箱品牌」表示，「怎麼可以維持那麼漂亮，家中的冰箱一定很好」、「都沒爛掉，你家冰箱是哪牌的呢？」、「跪問冰箱啥牌子。」另也有人分享，每次買回家也都放超過一周，但只會爛掉或變黃，最後只好丟掉。

而林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海則解釋，冰箱溫度剛好適合金針菇生長，加上多數金針菇都是帶根包裝的，因此可能上面還留有土壤中的有機物，所以放冰箱後還繼續生長，而「金針菇放長大還是可以吃，健康上是沒有問題，但要洗乾淨煮熟才能吃，生吃擔心有微生物汙染。」

(中時新聞網)