新冠肺炎病患肺部組織受損的狀況

國總統川普周四晚在國家廣播公司（NBC）直播的市民大會時透露，當他入院醫治新冠肺炎時，醫生說，他的肺看起來「有點不一樣」。

不過，據《富比士》（Forbes）雜誌網15日報導，川普強調，如今他已經沒有任何症狀了。而他也表示，在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的那3天裡，醫生注意到，他的肺變得有點不一樣，可能被感染了。

此外，川普說，當他10月2日被送進醫院時有點發燒，覺得自己「不是很強壯」。而當時白宮醫師康利（Sean Conley）說，川普的肺部掃描結果和預期的一樣，但並未進一步說明細節。儘管川普曾接受補充氧氣治療，也承認肺部掃描顯示有「充血」，但聲稱呼吸毫無問題。

而據一般所知，病患感染新冠肺炎後，肺部尤其會受到影響。在某些狀況下，甚至會在肺部留下永久的疤痕。

由於川普新冠肺炎確診，又拒絕和民主黨對手拜登舉行線上辯論，以致第二場辯論取消。結果川普和拜登周四晚分別在佛州邁阿密，還有賓州費城舉行了市民大會。

邁阿密市民大會主持人賈絲莉（Savannah Guthrie）不斷追問川普，在9月29日他和民主黨對手拜登舉行首次辯論那天，有沒有接受新冠肺炎檢測。而川普回答，由於他很常接受檢測，因此沒辦法回答那問題。後來他說，「可能有」，不過又說，辯論前後都有接受檢測。但在賈絲莉逼問下，他又說，辯論當天不知道有沒有受檢。然而，就在辯論後兩天，他宣布新冠確診。

(中時新聞網)