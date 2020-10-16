毅嘉(2402)法說報佳音，第三季稅前淨利創3年新高，第四季在車用市場持續暢旺下，營運也將續旺，加上明年起還有新品入列，毅嘉營運可說最壞狀況已經過去，今股價反映利多，開高走高，上揚逾1.5%，持續朝向20元大關靠攏。

毅嘉第三季度因全球經濟解封，帶動客戶訂單逐漸回籠，單季合併營收金額來到15.44億元，季增加46%，創下今年新高，儘管第三季度仍然面臨疫情干擾與新台幣及人民幣兌美元匯價強勢升值的挑戰，但單季稅前淨利金額達1.24億元，單季營運不僅轉虧為盈，稅前淨利更是逆勢創三年新高，其中單季毛利率達18%，更是攀上6年來的新高水準，營運明顯已經自谷底翻揚。

展望第四季，隨著解封後汽車市場持續回溫，毅嘉在車用產品持續挹注營收下，第四季營運可望續旺，長線來說，除車用產品穩定發展外，在穿戴式方面，毅嘉已經能供應橡膠錶帶、金屬機構件、軟板、硬板打件，將加速將這些業務整合成半模組組裝，高毛利的光通訊零組件除了繼續做光纖與光電轉換軟板外，也開始提供塑膠機構件，預估明年營收有機會比今年成長4～5成，且董事長黃秋永認為，「現在毅嘉的營運狀況僅次於功能手機按鍵全盛時期」。

(時報資訊)