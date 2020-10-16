豐泰(9910)前9月EPS 4.16元，第4季為營運旺季，營收及獲利可望維持高檔水準，2020年全年度，受到新冠肺炎影響品牌客戶下單意願，整體獲利將呈現下滑。不過，2021年在主要客戶訂單恢復成長態勢，加上豐泰本身產能持續擴充帶動下，營運將恢復成長動能。

展望明年度營運，新冠肺炎影響將減少，豐泰2021年主要客戶訂單將恢復成長態勢，加上持續擴充產能帶動，營運將恢復成長動能。法人初估，豐泰2021年營收將成長逾1成，稅後盈餘年增率可望逼近3成左右，將挑戰66億元之上。以往豐泰股利政策以現金股利為主，股利發放率皆有75%以上，推估2020年股利政策，有機會將配發現金股利超過4元以上。

豐泰9月稅前盈餘8.44億元，前9月稅前盈餘57.59億元，稅後純益36.69億元，年減25.62%，每股純益4.16元。豐泰前9月成品鞋生產量8042萬雙，年減10.6%；前9月成品鞋銷量8128萬雙，年減10.5%。

(時報資訊)