宜蘭知名醫院伍姓醫生遭人踢爆在北捷上對妙齡女子襲胸，對方女性不滿遭性騷擾便提起告訴。該醫院對此事首度出面回應，對於本院醫生在捷運上的不妥行為已成立小組釐清真相，現也已停止該醫生的醫療業務。遭性騷的林女出面態度堅毅的回應，「不和解，因為不是第一次了。」

檢警調查，26歲林女在8月30日上午搭乘淡水信義線捷運自紅樹林開往象山班次，而她在乘車時，卻感受到胸部被一旁站立的伍姓男子若有似無的觸碰，林女不堪被騷擾，便於同日下午時前往警局報案。警方隨即通知伍男到案說明，伍男也坦承自己是「一時忍不住」，才會用衣服當掩護偷摸林女的胸部，訊後全案依性騷擾防治法移送。

據了解，涉嫌性騷擾的伍姓男子任職於宜蘭某醫院，遭爆料性騷林女的前一日，伍男也曾在捷運上觸碰女性；而早在2009年7月時，伍男也曾在搭乘莒光號時對一位20歲女子襲胸，經一旁乘客發現此事才曝光。

林女接受媒體訪問時則表示，一開始她以為是車上人太多伍男才靠的那麼近，對方也不停的觸摸到手臂，最後她在甩掉手臂時，直接被伍男掐胸部，她才決意提告。

據悉，承辦此案的員警透露，伍男到案時甚至下跪求諒解；林女對此則表示，原本有意想和解，但發現對方並非初次犯案，所以絕對不和解。

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(中時新聞網)