稻作正值結穗期，農民無奈停灌心血全都沒了。（呂筱蟬攝／本報資料照片）

水情告急，經濟部與農委會公告桃竹苗地區等1.9萬公頃的灌區停灌，農委會主委陳吉仲原先預估每公頃補助12萬元，但今天他出面表示，水稻停灌補償作業方案，每公頃可獲14萬元補助，等於比原先預估的12萬再加碼2萬元。

面對56年來最大旱象，經濟部與農委會公告桃竹苗地區等1.9萬餘公頃的灌區停灌。陳吉仲表示，這次停灌面積占全年度水稻面積影響約5個百分點，農會會給予的補償，會比農民的損失更好。

陳吉仲表示，稻作補償金計算，是以農家賺款的105％，加生產成本來計算；至於其他作物，也將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

陳吉仲進一步說，1.9萬公頃的停灌面積中，其中有1.3萬公頃的稻田可申請每公頃14萬元賠償金；至於其餘6千公頃蔬菜及雜糧作物，農委會將依作物及受影響程度，於1週內完成勘查後公布補償措施。

陳吉仲提到，面對56年來最大旱象，真正要面對的問題不只今年，明年還可能會出現反聖嬰年的缺水情況，農委會會盡速盤點受影響作物調適策略。

(中時 )