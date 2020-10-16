我們大多數人都是對別人比對我們自己還要友好。我們關心他人的痛苦，看到他們正面的特質，而且會公平地善待他們。但是你對自己而言，是個什麼樣的朋友呢？許多人對自己很嚴苛，對自己帶著批判、猜忌和自我懷疑的態度，為自己帶來毀滅而不是建設。

想像一下，像對待朋友那樣對待自己。你會變成一個能夠鼓舞自己、溫暖又有同情心的人，有辦法幫助自己痊癒與成長。想想看，如果你站在自己這一邊，在尋常的一天裡，會發生什麼事。如果你能欣賞自己的良善本意以及善良的心，並且減少對自我的批評，那會是什麼樣的感覺呢？

為什麼善待自己是一件好事

像對待朋友那樣對待自己，能夠幫助我們了解，力挺自己是既公平又重要的理由何在。否則，像以下這些信念將會占上風：「想著自己要什麼是自私的。」「你不配擁有愛。」「你的骨子裡就是壞。」「如果你懷抱著更大的夢想，你一定會失敗。」

首先，原則上我們應該用禮貌與慈悲來對待他人。請注意，「他人」包括了佩戴著你的名牌的那個人。關於這一點有一個雙向的黃金法則：我們應該像對待他人一樣，對待自己。

其次，我們對某人的影響愈大，我們就愈有責任善待他們。例如，外科醫師對患者有很大的權力，所以他們在幫病人開刀的時候，就有責任要很小心。 誰是你最能發揮影響力的人？那就是「你自己」，無論是此時此刻的你，還是你未來的自我——你在下一分鐘、下一個星期或是來年將成為的那個人。如果你把自己視為一個你有責任要去關心和好好對待的人，那麼你與自己交談的方式，以及你如何度過一天，可能會出現什麼樣的變化？

第三，善待自己也能讓他人受益。當人提升自己的幸福感時，他們在維繫各種關係上，會變得更有耐心、配合度更高，也更有愛心。想想看，如果你覺得比較沒有壓力、較不煩惱，或較不容易發怒，而且變得更加平和、滿足和充滿愛心，這會替別人帶來什麼樣的好處。

你可以採取一些實用的步驟，幫助你自己真正相信，以尊重和慈悲來對待自己是一件好事。你可以寫下一些簡單的陳述——譬如說「我站在我自己這邊」，或「我要力挺我自己」，或是「我也是很重要的」，然後大聲地朗讀給自己聽，或者是把它們放在一個你每天都會看得到的地方。你可以想像你正跟別人說，為什麼你打算更重視自己的需求。或者，想像有一個朋友、一個導師，甚至是你的神仙教母，告訴你要站在自己這一邊——讓他們跟你說話吧！

疼惜自我的傷痛

慈悲心是對人們所承受的痛苦——從細微的心理或身體上的不適，到劇烈的痛苦——給予親切溫暖的撫慰，而且如果你做得到的話，你會想要伸出援手。付出慈悲可以減輕壓力，讓你的身體平靜下來；而獲得慈悲則會讓你變得更強壯：比較能夠喘一口氣、找到自己的立足之處，並且繼續前進。

而當你能夠對自我慈悲時，你會得到同時獲得付出與接受慈悲的好處。就像你可以看得到別人的負擔和壓力一樣，你也可以在自己的身上，認出這些相同的東西。就像你會被他人的苦難所觸動一樣，你也會被自己的苦難所觸動。如果你願意給予他人支持，那麼你也可以給自己相同的支持。如果你從別人那裡得到的慈悲不多，那麼此時再也沒有什麼比疼惜自我更重要的了。

(中時新聞網)