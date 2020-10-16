桃園市八德警分局四維派出所警員李金衛、孫榮廷日前接獲派案至重慶街、重慶街174巷口協助處理交通事故，發現民眾事故車輛左前輪爆胎，無法移動道路旁，曾有修車廠經驗的孫榮廷乾脆用工具協助換備胎，避免影響交通。

警方表示，該自小客車左前輪破胎，車輛無法移動至路旁，該車黃姓女駕駛立即撥打電話請人來拖吊，但事故地點位於狹小巷弄內路口，又正值下班交通尖峰時刻，若該車不移動至路旁會影響重慶街與重慶街174巷口交通秩序，故孫用工具千斤頂將車輛撐起，再將破損輪胎拆下，換上備用輪胎並將該自小客車輛移至路旁，恢復巷弄道路通行，並提醒黃女還是要到汽車修理廠做保養檢查以確保行車安全無虞。

特別的是，孫榮廷是特考班畢業，大學就讀屏東科技大學車輛工程系，就學階段及剛出社會期間都曾在汽車修護廠工作，約有5、6年的相關工作經驗，對於車輛保養維修及零件更換都相當熟捻，但其家人還是希望孫能考公務員有穩定的工作，故孫在約25歲便離開汽車修護廠的工作，先後在在屏東監獄、屏東看守所、高雄戒治所做約聘雇工作時，利用下班時間努力讀書進修進而考上公職錄取警察資格。他說，表示非常高興自己能使用在校所學專長及工作經驗在警察職業生涯中幫助民眾解決問題。

(中時 )