台中市府表示，市長盧秀燕上任前，台中市只5間公托，今年已增到14間，明年增加到29間，預計2022年規畫50間公托，托育供給量穩定且足夠。（盧金足攝）

如何讓年輕人敢生敢養？台中市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤16日聯合質詢表示，少子化嚴重，目前建置14處公托，收托380名孩童，依民政局統計0歲到2歲孩童數，公托占比1％都不到；社會局長彭懷真指出，市長盧秀燕上任前，台中市只5間公托，今年已增到14間，明年增加到29間，預計2022年規畫50間公托，公托收托人數預計達1441人，托育供給量穩定且足夠。

陳淑華表示，公托不足，台中市最大的行政區北屯區沒半處、收托數是0；有公托點都要排隊、抽籤、候補；有很多區是連排都沒得排、連抽籤都沒得抽、連後補都沒得後補。

她說，過去除了推動生育津貼、養育津貼、教育津貼等實質補助，減輕家長負擔，讓年輕人敢生能養外，同時也更推動要完善托育政策、托育環境，廣設公托，孩子有收托機構，讓家長能安心，並可以進入職場。

邱素貞表示，依我國少子化對策計畫分析，台中市未滿2歲受照顧類型，在家照顧占比79.53％最高，其次居家托育人員照顧占11.62％，托嬰中心佔比8.85％，在家照顧占比最高。

如何促進年輕家庭進入就業市場，完善托育環境、托育設施，廣設公托讓年輕人能最安心可靠且較平價的托育服務送托，是市府必需要做的，年輕父母對於將孩童送至托嬰中心托育的意願有越來越高的趨勢。

陳淑華質疑，目前台中市公托總共建置14處，市府在公托設置速度過慢，無法滿足年輕父母的需求，不足以讓年輕家庭的孩子送托、侈言年輕家庭進入就業市場。

「台中市最大的行政區北屯區沒半處、收托數是0」，陳淑華說，西屯區只有一處社區公共托育家園，收托數12名；潭雅神三區都還是沒半處，收托數是0；南區沒半處，收托數是0；東區一處，收托數12，即使有公托點都要排隊、抽籤、候補；有很多區是連排都沒得排、連抽籤都沒得抽、連後補都沒得後補。

邱素貞強調，依市府的計畫，公托要設置到何時才不用再排隊、後補？市長盧秀燕兩年增設9處公托號稱加倍，增設績效遠不及雙北一半，東區只有大智國小內12人，南區迄今皆無，她極力爭取在南區國光國小設立公托，社會局長彭懷真當場允諾，國光國小將全力加速興建公托。

陳淑華批公托倍增淪為口號，公托才收托380名孩童，請問盧秀燕4年所設公托共可收多少孩童？收托覆蓋率會到幾％？公托收托孩童比率要占所有0-2歲孩童多少比例才合理。

陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤認為，公托的設置應符合需求，不能只喊好聽的口號，要嚴謹的調查研究，台中市在家照顧、居家托育人員、公托、私托等，要達到平衡，並依此依市場、依每區人口成長情況、依城鄉發展情況，規畫公托設置及配比，達到台中市需求的應覆蓋率，各依照需求達到托育目標。

彭懷真表示，市府積極推動公共托育資源，市長盧秀燕上任前，台中市有5間公托，今年已增加到14間，明年會增加到29間，預計2022年規劃50間公托，公托收托人數預計達1441人，依據中央社福考核指標，布建比率達100％。另外台中市的準公共化托嬰中心有120家，收托人數3966人。

社會局說明，中央「我國少子女化對策計畫」中，0至2歲家庭外送托率至111年預期達20.94％，換算0至2歲台中市托育供給量大約需8925人。目前台中市居家托育人員約可收托8956人，加上托嬰中心(含公托及私托)核定收托6531人，台中市現有托育供給量共計1萬5487人，顯示托育供給量穩定且足夠。

(中時 )