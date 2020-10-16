台積電的法說會是台股中最重要的法說會，因為晶圓代工產業位於所有科技的最上游，可以看到主要科技業的趨勢方向，船長就來幫讀者朋友們摘要一下法說會的重點與機會。

1. Q3表現優於預期

如我們討論的，受惠於華為禁令前的緊急拉貨，台積電營收/毛利率/營益率皆優於預期，如表中所示，全部超過前一季法說會的預期，但這不是重點，只是先安一下心。

Q3表現優於預期（圖／PressPlay提供）

2. 2020年晶圓代工產業成長率上修到20%

台積電今年的營收成長也上調到成長30%，以這樣龐然大物的規模，居然能有這麼驚人的高成長，不得不讚嘆與致敬! 為何台積電今年能成長這麼多? 不是疫情嚴重嗎?

最主要的原因正是疫情嚴重，加速了企業的數位轉型與人類的WFH生活作息，不管在5G或HPC晶片，都有跳躍的成長。以Q3來看，手機季成長12%、HPC季成長達25%、IOT也有24%的季成長。

第3季表現較好的是手機/HPC/IOT（圖／PressPlay提供）

3. 高階製程領先地位不變

當中芯及聯電還在講最大量的高階製程是28奈米時，台積電16奈米以下製程(含16/10/7/5奈米)已高達營收的61%，所有需要高階製程的Design House都缺不了台積電的支援，今年Q4因為5奈米剛量產，所以稍微拉低一點毛利率，但營收還是成長的。

16奈米以下已占61%（圖／PressPlay提供）

4. 資本支出達上修後的高標

上季法說會上修資本支出為160-170億美元，本次法說會確認為接近高標的170億，顯示在高階製程的進展不停歇，今年5奈米，明年4奈米，後年3奈米，加上在美國的新廠，雖然台積電否認有培養本地設備商的計劃或意圖，完全是以設備的效能為選擇標準，但若能成為新切入的台積電設備供應鍊，都會很補，原來的供應商當然會受惠，不過今年比較新的名字更值得留意，包括: 萬潤、迅得、均豪、光洋科，應是股價會比較活潑的個股。

5. 不會對8吋晶圓客戶漲價

台積電跟聯電不同，以夥伴關係看待客戶，產能再吃緊也不會亂漲價，但台積電也沒有打算擴產能，因此肥到還是其他聯電等公司，吃緊的產能讓成熟製程價格有上漲的空間。

6. 客戶拉高庫存但屬合理

主要是客戶擔心若冬季有疫情干擾，主動的提高一些庫存，使目前庫存會比往年季節來的高一點，但台積電認為明年需求浮現，庫存就會降到合理水準，並不擔心。

7. Q4展望成長，成長的動能在......

公司給的展望是營收12.4~12.7 B 美元 (Q3是12.14B)，相當於較Q3成長2.1%~4.6%左右，毛利率會因5奈米增加(新製程初期的毛利率都會比較低，等量產後就會爬升)而略下滑到 51.5%~53.5% (Q3是53.4%)，營益率則約40.5%~42.5% (Q3是42.1%)。

上面提到Q3表現較佳的是5G手機/HPC/IOT，那Q4什麼會比較好呢? 船長每次看台積電的法說會時，最在意的就是這一點!!

魏總裁說: Q4表現比較好的是5G手機及汽車電子! (前面的重點可快速看過)，但這句話一定要記住! 是今天最重要的一句話。

汽車產業在Q2觸底，但回升的速度一直很緩和，使得想要進場也不太敢，因為汽車族群感覺像是三生三世十里桃花的主題曲一樣--涼涼，雖然偶有個股表現，但沒有族群性就無法吸引資金簇擁，沒有資金來堆砌，就難以形成資金與股價的正向循環。

雖然台積電的汽車電子訂單大部分都是國際客戶，但既然台積電報明牌了，台灣同族群的汽車電子也會有一樣的產業方向，台積電為我們確認了汽車電子開始復甦，所以我們趕快來整理一下汽車電子的族群，做點超前佈署。

我們從9月營收、法人動態及大戶籌碼三方面來綜合觀察，看誰最先在營收看到回升，同時也開始有法人及大戶在佈局，目前可先留意的公司有:

A級的公司: 強茂、台達電、同致、佳凌、淳安、順德

B級的公司: 亞光、同欣電、建準、胡連、智伸科

其中船長比較在意的是: 強茂/同致/順德/淳安/智伸科

相對地對台積電來說，本季法說會沒有意外但也沒有太大的驚喜，對股價的效果就比較平淡。

（圖／PressPlay提供）

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

(中時新聞網)