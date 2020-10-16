八里鬼斧神工、活靈活現的沙雕藝術每年吸引大批人潮，今年2020八里沙雕展原定展至19日結束，因民眾熱情又踴躍，水利局16日宣布，沙雕展將延長至11月18日，歡迎民眾到八里觀賞沙雕藝術創作，共享精彩沙雕奇景與大地藝術的視覺盛宴。

水利局指出，今年沙雕展是以「2020愛情故事」為主題，創作出16座「液態之愛」作品，沙雕完成後將打燈成為光雕照亮夜空，另加入AR實境，民眾可用手機欣賞浪漫的作品，為能第一時間保護沙雕藝術，水利局規畫自20日起由當地店家認養維護沙雕藝術裝置16座。

水利局表示，沙雕開展後吸引眾多遊客前往參觀，是拍照打卡的熱門景點， 11日國慶連假時上演的快閃沙雕「消失的海翁」，是呈現海洋生物隨著人類獵捕瀕臨絕種的創作，當天見證的民眾對於快閃沙雕全都驚呼連連，水利局特將快閃沙雕的縮時影片上傳至FB新北水漾，民眾可於線上不限時、不限地輕鬆欣賞。

水利局補充，八里沿岸有綿長的自行車道，也提供完善無障礙步道，可供身心障礙朋友使用，還未到訪參觀民眾可把握沙雕展最後倒數的1個月，與朋友家人相約前來觀賞沙雕展，同時局處也呼籲民眾不要觸碰、破壞作品。

(中時 )