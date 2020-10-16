鴻海(2317)今（16）日上午10點18分於三創生活園區舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），正式對外發表命名為「MIH」的電動車（EV）軟硬體開放平台及關鍵零組件等相關技術，宣告集團積極落實「3加3」轉型升級策略布局，已準備好正式進軍電動車領域。

此外，鴻海研究院則將在下午活動中，揭櫫目前規畫的十大前瞻技術研發計畫，盼透過上述前沿新興技術的創新研發，帶動台灣科技發展，為台灣年輕人再創造經濟起飛的環境，使年輕朋友有更多參與社會發展的機會，享受經濟成長的果實。

首屆鴻海科技日以EV軟體開放平台、硬體開放平台、關鍵零組件等3大發表主題，以「3＋3＝∞」算式設計元素，展現鴻海轉型決心與創造未來無限可能的理念，並邀請鴻海創辦人郭台銘創辦人、總統府資政林信義、行政院副院長沈榮津、裕隆執行長嚴陳莉蓮等嘉賓致詞。

透過視訊影像致詞的郭台銘表示，劉揚偉接棒鴻海後積極求新求變，認為今日首屆「鴻海科技日」的舉辦，代表劉揚偉是有方向、有系統地開創布局，對劉揚偉有完全的信心，相信絕對能讓鴻海如同活動主視覺的無限符號一樣，讓鴻海有無限的機會與未來。

同樣透過視訊致詞的沈榮津表示，鴻海對台灣的經濟貢獻卓著，從台灣出發立足全球，是科技業的典範。鴻海的好成績來自不斷的努力，今天舉辦科技日、對外展示3加3布局成果，證明鴻海永遠在挑戰自我、持續創新。希望鴻海能讓電動車產業成為另一個台灣之光。

親自出席致詞的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，鴻海是她個人相當敬佩的企業，「鴻海製造」已是具強大創造力與執行力的品牌形象。此次科技日提出的「3加3發展藍圖」，顯示鴻海集團跨越後疫情時代的企圖心，相信此藍圖亦將會是台灣產業轉型升級的指標。

嚴陳莉蓮表示，裕隆集團在汽車產業深耕多年，很高興能在電動車領域與鴻海集團合作。由於對劉揚偉在電動車產業的發展決心及創新思維深感認同與欽佩，雙方因此合資成立鴻華先進公司，共同參與這個大計畫。

嚴陳莉蓮認為，汽車產業正迎向一場新的、跨越性的改變，傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能取代，進而帶動全新的汽車供應鏈。相信透過鴻海及裕隆的跨界合作，未來的鴻華先進一定可以令大家耳目一新，以創新的經營模式與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

劉揚偉表示，儘管由於疫情關係，使首屆鴻海科技日的規模較原先規畫縮減甚多，僅先對外報告以電動車為主的平台與關鍵零組件，但鴻海仍希望藉此向外界介紹鴻海的高技術能力與開放共享模式，並凝聚各界力量，創新電動車產業生態。

劉揚偉指出，希望藉由與業界分享最好的科技，讓外界知悉鴻海的核心競爭力，除了執行力、效率外，還有更重要的科技力。希望明年科技日能更完整介紹「3加3」布局進展，並讓外界了解「3加3」可創造出無限未來。」

(時報資訊)