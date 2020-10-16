受到新一輪新冠疫情紓困案可能會難產，加上歐洲確診人數又急遽增加，疫苗研發進程不順受阻，美股已連3天走跌，日經225指數也開低0.12%，為23478.4點；東證一部指數跌幅較大為0.25%，為1627.64點。日經225指數在開盤後約莫1小時，逢低買盤進場搶便宜，大盤突然向上突破平盤，之後大部分時間都在平盤以上位置。日經225指數早盤暫收23523.37點，上漲16.14點，漲幅0.07%。東證一部指數早收1627.14點，下跌4.65點，跌幅0.28%。

擁有全球知名平價品牌優衣庫(Uniqlo)以及GU的日本迅銷成衣集團(Fast Retailing)，繼公布上個財年淨利暴跌44.4%，為903.6億日圓之後，Fast Retailing集團對投資人畫出獲利財測大餅。這家成衣界巨擘表示，到明(2021)年8月底為止財年，Fast Retailing淨利可望破紀錄並創下1650億日圓佳績，年增率高達82.6%；銷售量亦可望增9.5%，達2.2兆日圓。對於Fast Retailing如此樂觀看待未來業績，投資人也很賞臉捧場，其股價表現非常搶眼，一度漲幅近4.5%。這家成衣巨擘於過去一年中，股價漲幅近8%。

至於汽車類股龍頭豐田汽車(Toyota Motor)，將破天荒地提供中國大陸廣汽集團有關油電混合車核心系統。同時，這也是豐田汽車第一次輸出海外相關高科技技術。不過市場對這項消息似乎是負面看待，豐田汽車股價一度出現0.58%跌幅，其過去一年股價也表現不佳，下跌近7%。

(時報資訊)