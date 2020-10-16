優步（Uber Technologies ）周五宣布將投資逾1.5億美元與韓國電信公司SK Telecom設立合資公司與結盟。

SK Telecom正計畫剝離旗下的行動業務。

這將是優步在面臨激烈競爭、計程車司機與監管機關的反對下，為拓展南韓市占版圖所做的最新嘗試。因面臨計程車司機抗議與來自監管機關的壓力，優步在2015年停止在南韓使用私家車提供乘車服務。

優步目前在韓國提供優質、登記在案的計程車叫車服務。南韓的叫車市場目前由本地業者Kakao的行動部門取得主導優勢。

優步與SK Telecom發布聯合聲明表示，新成立的合資公司將在韓國的計程車叫車服務市場創造機會，並探索新領域，包括未來的行動服務。」

根據雙方合作計畫，SK Telecom將把包括衛星導航與計程車叫車服務在內的行動業務，拆離成為一家名為「T Map Mobility」的新公司，優步之後將直接投資該合資公司5000萬美元，並在合資公司架構下再投資1億美元。未來，優步將持有合資公司51%股份，SK Telecom則持有其餘49%股份。聲明中表示，這家合資公司仍待主管機關批准，預計將於2021年上半年投入營運。

該合資事業將把T Map Mobility的司機網路及地圖技術，與優步的叫車技術及全球營運專業知識進行整合，並計畫推出一個共同品牌平台，推出後，將鼓勵T Map Taxi的乘客與司機加入。T Map Taxi是SK Telecom旗下的計程車叫車平台，韓國排名第二，僅次於Kakao。

(時報資訊)