信錦(1582)啟動轉型佈局新產品傳佳音，接獲健身器材螢幕軸承及5G戶外路由器機構件訂單，目前健身器材相關產品已開始小量出貨，預計明年出貨量將會放大，5G戶外路由器產品亦將於明年開始出貨，在新產品出貨挹注下，信錦第4季業績可望優於第3季，全年業績有機會挑戰上市以來新高，明年業績也會比今年好。

信錦主要產品為Monitor、AIO及TV樞紐與底座，近幾年受到產業成長趨緩，營收呈現停滯，公司積極拓展新業務，去年以新台幣5.5億元取得鎂鋁壓鑄件廠—敬得科技，在原產品基礎上，公司將產品線陸續延伸健身及5G相關領域，新產品及新佈局效益已開始顯現。

新冠肺炎疫情全球延燒，歐美興起居家健身風潮，帶旺居家健身器材銷售及線上運動教學，為方便使用者邊上課邊運動，運動器材廠將過去固定在跑步機等健身器材上螢幕更改設計為可以360度移轉的螢幕，信錦挾技術優勢，拿下國內知名運動器材大廠軸承訂單，目前新產品已開始小量出貨，隨著360度螢幕在健身器材滲透率快速提升，以及居家健身趨勢成型下，信錦預估，明年此項產品出貨量將會放大，2022年可望見到明顯的業績貢獻，由於此項產品毛利率高，對信錦獲利蠻補的。

除健身器材相關產品開始出貨，在最夯的5G基礎建設產品，信錦也摸到商機，成為5G戶外路由器機構件供應商，預計明年開始出貨，兩項新產品也成為公司未來營運成長的新動能。

在敬得科技部分，今年信錦把敬得科技視為調整年，不過雖然在調整期，敬得今年的獲利因產品組合轉優及營運績效改善，還是比去年好很多，為信錦的獲利加分不少。

受惠於遠距辦公、數位學習及電競等宅經濟需求強勁，信錦第2季合併營收為26.8億元，年增26%，季增56%，創下單季歷史次高，單季合併毛利率約28.4%，季增3.6個百分點，年增3.4個百分點，營業淨利率為18.9%，單季稅後盈餘為3.6億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.95元；累計上半年稅後盈餘為4.97億元，為歷年同期新高，每股盈餘為4.02元。

儘管第3季因客戶去化庫存，信錦單季合併營收為25.86億元，季減3.47%，但隨著客戶重啟拉貨，以及新產品開始出貨，信錦預估，第4季業績有機會優於第3季，全年每股盈餘有機會挑戰上市以來高點，明年業績也會比今年好。

(時報資訊)