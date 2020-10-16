網家(8044)雖然9月營收因蘋果新機延後推出，出現比去年小幅下滑情況，不過，由於B2C業務隨市場擴張成長，網家新增會員人數優於過往，即將邁入雙11高峰，配合蘋果發表上市，法人看好網家第4季的強勁動能，且市場擴張依舊下，2021年營收仍有望維持雙位數成長表現。

網家今年2月以來，每月營收都維持10％以上成長，9月意外出現年減0.7％情況，主要去年同期蘋果新機上市，若扣除蘋果因素，營收約年增15％，法人推估以今年新機銷售與去年持平下，10月營收有望年增3成表現。

台灣電商營業額2010～2019年以來年複合成長率8％，網家近5年來B2C業務年複合成長率15％，成長速度優於整體產業。今年上半年網家B2C業務毛利率微幅年增10個基點，顯示台灣電商價格戰趨緩，網家仍是國內3C網購平台最大廠商，預期未來隨科技進步，5G、物聯網等新科技帶動手機、家電產品升級，網家依舊佔有龍頭優勢，營收可望持續看漲。

昨天淘寶台灣宣布今年底前終止營運，網家股價以大漲作收。法人認為，網家子公司商店街自2016年開始與蝦皮展開運費、手續費補貼大戰，衝擊網家轉投資收益表現，而淘寶台灣去年加入戰場，使得C2C市場競爭程度不減反增。

今年政府在疫情下，透過手續費補助，鼓勵中小型電家上架商店街平台，商店街於今年6月轉為損平，而疫情讓線上銷售轉強，且淘寶台灣退出台灣，商店街有望走向獲利之路。

網家兩家支付子公司拍付國際資訊及支付連合併，提升支付電商優勢，Pi拍錢包有線上支付功能；支付連深耕線上金流市場，可針對露天拍賣上逾1.9億種商品進行支付，並持有100％投資的電子支付機構國際連，可滿足消費者轉帳與儲值等創新金融服務需求，預期合併後將有綜效，提升市佔率。

(時報資訊)