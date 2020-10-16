立委趙正宇涉入將土地仲介佣金轉成開政治獻金逃稅67萬及家中170萬現金來源不明。趙在開庭時，曾坦承錯誤，也願意捐救護車彌補。不過他發現消防局較缺勤務車，改在16日捐出消防勤務車。

趙正宇被控將212萬土地仲介佣金，開立政治獻金逃稅67萬元，以及家中170萬現金來源不明。趙在開庭時，坦承錯誤，願意補償稅款及罰款，也願意捐救護車彌補錯誤。不過他詢問桃園市消防局後，發現消防局救護車數量充足，討論後決定改捐較缺的勤務車，除了購車外，也詢問加裝相關通訊設備，方便救災使用。

原本檢調懷疑，趙涉入陽明山國家公園殯葬用地開發弊案，不過最後檢方認為罪證不足，改以涉嫌違反稅捐稽徵法及財產來源不明罪處理。趙說，用證據來說話，他覺得莫名其妙被捲入，當然有委屈。但仍謝謝檢察官明察秋毫還他清白。不過他也說，往後查證還是詳細更好，畢竟一個人的名譽很重要。

(中時 )