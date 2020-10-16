儘管光芒連輸2場給太空人，不過在季後賽有個菜鳥表現特別出乎意料，25歲的阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）在今日比賽中敲出季後賽第6號全壘打，已經追平史上新秀最多轟，甚至只要再敲2安就追平洋基傳奇吉特( Derek Jeter)的季後賽新人最多安，不斷在上演「十月驚奇」。

阿羅桑瑞納在美聯冠軍戰前5場就敲出3發全壘打，總計季後賽敲6轟，追平2008年朗歌利亞(Evan Longoria)寫下的新人紀錄，此外他目前累積20安，再差2支也能追平吉特於1996年寫下的季後賽新人紀錄。

阿羅桑瑞納季後賽打擊率高達4成17，OPS也高達1.357，所敲的20安中有10支長打，是所有光芒球員中最多，是具有火力的後起新秀，此外守備也相當不錯，今日6局下半，太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)敲出左半邊飛球落地，當他想衝向二壘時，擔任左外野手的阿羅桑瑞納展現守備能力，快傳讓阿土伯死在二壘前，美技守備獲得歡呼。

來自古巴的阿羅桑瑞納為了改善家計，19歲時挺而走險，坐上偷渡船在海上驚險漂流，才順利到墨西哥，後來與紅雀簽下125萬美金的合約，他在今年被交易到光芒後還是默默無名的小子，甚至在開季前確診新冠肺炎，錯過前半段比賽，8月底回歸大聯盟後才展現他狂轟猛炸的強打實力，在10月的季後賽展現出人意料之外的水準。

(中時 )