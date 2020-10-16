裕隆與鴻海合攻電動車，今日在三創生活園區舉辦「鴻海科技日」揭開序幕，由鴻海董事長劉揚偉及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮共同發表「電動車平台」。嚴陳莉蓮致詞時表示，裕隆集團很高興能在電動車領域與鴻海集團合作，新公司鴻華先進成立兩大集團一起搶攻車電商機，一定可以讓大家耳目一新。

嚴陳莉蓮表示，很榮幸今天受邀參加鴻海集團的科技日活動，鴻海是她個人相當敬佩的企業，在日常生活中，我們經常會看到鴻海的產品，所謂的「鴻海製造」已經是具有強大創造力與執行力的品牌形象。

在劉董事長的帶領下，今天的活動提出電動車、數位健康及機器人三大產業，以及人工智慧、半導體及新世代通訊技術三大技術領域，這個3＋3的發展藍圖，顯示出鴻海集團跨越後疫情時代的企圖心，相信這個藍圖也將會是我們台灣產業轉型升級的指標。

嚴陳莉蓮說，裕隆集團在汽車產業深耕多年，很高興能在電動車領域與鴻海集團合作。劉董事長在電動車產業的發展決心及創新思維，我深感認同與欽佩，所以我們合作成立了鴻華先進公司來參與這個大計畫。

汽車產業正迎向一場新的、跨越性的改變，傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能所取代，這將會帶動一個全新的汽車供應鏈。她相信透過鴻海及裕隆兩個集團的跨界合作，未來的鴻華先進公司一定可以令大家耳目一新，以創新的經營模式，與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

(中時 )