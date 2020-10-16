陸股16日開盤震盪走低，截至上午收盤，滬指報3,322.85點，跌0.28％，成交額人民幣（下同）1,576億元；深成指報13,450.67點，跌1.28％，成交額2,868億元；創業板指報2,698.35點，跌1.45％，成交額1,488億元。

從盤面上看，動力電池、半導體矽片類股領跌，特斯拉概念深度回調，銀行、天然氣類股表現強勢。

(工商 )

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