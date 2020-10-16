印度與中國大陸關係緊張，美、日、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD）日前才在東京啟動對話。外交部長吳釗燮昨天接受「今日印度」（India Today）電視台World Today節目主持人Geeta Mohan視訊專訪表示，樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，「台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。」

針對中國在南海的軍事擴張行為，吳釗燮強調，南海爭議需透過海洋法等法理機制和平解決，我國對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利不容置疑。台灣有權參與南海相關協商機制，共同維護南海航行及飛越自由。

吳釗燮說，印度極具發展潛力，台商在印投資逾23億美元，為印度創造6萬5千個工作機會。台印兩國未來可在經貿投資與高科技產業鏈深化合作。

此外，雙十節前一天，印度執政黨幹部帶人前往使館區，把一百面印有中華民國國旗和「台灣，國慶日快樂」標語的海報，貼在中國駐印度大使館前道路的路燈上。吳釗燮在專訪中特別感謝日前印度媒體及民眾無懼中國干預印度媒體刊登我國國慶廣告，展現對台灣的強烈支持。

外交部表示，「今日印度」新聞台包含英語及印度語新聞頻道及新聞網站，收視觀眾高達2億8千萬，極具影響力。

(中時 )