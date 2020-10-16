公費流感疫苗自10月5日起開打，不少衛生所及設區設站都大排長龍，但有部份的民眾仍是擔心施打後會有副作用，衛生福利部臺北醫院感染科林武甫醫師澄清，流感疫苗不是活性疫苗，裡面沒有活病毒，並不會因打疫苗而得流感，免疫力不好反而更要趁早施打疫苗及早獲得保護。

部份民眾擔心施打流感疫苗身體是否會有其他反應，林武甫醫師表示，接種疫苗後注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，像發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，ㄧ般1至2天內就會自然恢復，不必太擔心。

林醫師也表示，今年因新冠疫情影響，以至於流感疫苗大受歡迎，因為流感症狀與COVID-19極為相似，若及早施打流感疫苗，讓自己更具有保護力，降低流感引發重症或死亡比率之外，也可以讓醫師快速分辨COVID-19的病人，這也是各國政府願意每年花大筆預算提供免費疫苗的原因。

政府公費流感疫苗已於本月全面開打，年齡50歲以上，或是有高風險慢性病、重大傷病者的民眾都可以施打公費流感疫苗，早打比晚打更好，目前各大醫院、診所均有施打，民眾可洽詢鄰近醫院做諮詢。

(中時 )