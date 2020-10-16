青島市今天（16日）召開新聞發佈會，會上通報此次青島疫情的源頭，確定為大港2名感染者，為醫院聚集性疫情，係青島港疫情感染者住院期間與普通病區患者共用CT（電腦斷層掃描）室引發。排除由社區傳播傳入醫院內的可能性。

山東省疾控中心黨委書記馬立新表示，經大陸國家和省聯合專家組綜合現場流行病學調查、大數據排查和實驗室檢測結果分析，判定青島本起疫情是一起醫院聚集性疫情，排除有社區傳播傳入醫院內的可能性。經比對分析證實，此次疫情與青島港9月感染者病毒基因序列高度同源。

此外，山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）辦公室15日發佈通知，青島疫情發生後展開全員核酸檢測，除前期已公佈的感染者外，目前結果均為陰性，密切接觸者等重點人群和疫情關聯區域全部有效管控，專家研判發生社區傳播的風險很小。低風險區人員可憑7日核酸陰性證明離青。

為推進人員有序流動，統籌做好疫情 防控和經濟運行，現緊急通知如下：

一、青島低風險區人員離開青島的，可優先安排檢測，憑7日內核酸檢測陰性報告或健康碼核酸檢測陰性信息離青，抵達後正常工作生活，任何單位、個人不得設置其他限制措施。

二、前期已離開青島的人員（除疾控機構協查追蹤的重點人群外），由當前所在地進行 1 次核酸檢測，檢測陰性的不再實施其他附加健康管理措施。

三、對疾控機構協查追蹤的重點人群，繼續嚴格按要求落實隔離醫學觀察和健康管理措施，並將檢測結果及時通報青島市疾病預防控制中心。

四、除省委領導小組（指揮部）明確規定的措施外，各地一律不得「層層加碼」，不得擅自增設交通管控卡口和對小區、樓宇等的限制措施。

五、加強個人防護和健康監測，繼續保持「一米線」、勤洗手、科學佩戴口罩、常通風、公筷制等衛生習慣和生活方式，發現可疑症狀及時就醫，降低疫情傳播風險。

六、對在常態化防控措施之外附加其他不合理限制要求的， 要立即予以糾正。對造成惡劣影響的，要堅決依法查處問責並予以通報。

(中時 )