好市多推出萬聖節神物，他曝「小孩直接玩到瘋掉」，網一看驚喊，圓夢的最低價格。（圖／翻攝自臉書社團好市多商品經驗老實說）

好市多推出「新玩具」，讓孩子直接玩瘋掉。網友分享，逛好市多發現一套鋼鐵人裝在特價就買了，結果孩子穿上後玩得不亦樂乎。由於月底就是萬聖節，高CP值的套裝吸引不少家長關注，許多人直呼，小孩會愛死，圓一個夢的最低價格。

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，「快去買，我小孩已經玩瘋了！」從照片中可見，原PO的孩子穿著一整套鋼鐵人的搭配，開心地「伸手比5」，與電影鋼鐵人的姿勢頗為相似，且一整套不到400元，小孩就開心到爆，CP值整個超高。

貼文曝光後，立刻吸引網友討論，「圓一個夢最低價格」、「萬聖節那天幼兒園就會看到一堆鋼鐵人」、「兒子會愛死」、「萬聖節就靠他了」、「已購買+1，兒子連晚上睡覺都不脫」、「三百多好超值」、「萬聖節也要撞衫了」。

另也有網友分享，除了鋼鐵人套裝外，也有其他英雄的打扮，像是蜘蛛人、美國隊長等，對於萬聖節造型煩惱的家長，可以參考，特價以後蠻實惠的。但也有家長表示，上次去有看到，但摸了一下覺得太厚了，在南部穿會熱死。

(中時新聞網)