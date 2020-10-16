證交所16日再次發布新聞稿提醒，TDR為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係。近期TDR仍多存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，投資人應審慎評估相關溢價風險。

證交所重申，投資人應多面向瞭解TDR財務業務狀況，據以評估投資風險。有關TDR公司公告申報之最近期基本每單位盈餘（虧損），投資人可至公開資訊觀測站TDR專區查詢公司詳細財務資訊、財務報告公告期限、重大訊息、每單位存託憑證表彰原股股數及折溢價情形，確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎進行交易。

依最新公告，美德醫療-DR、康師傅-DR、泰金寶-DR、神州-DR、越南控-DR、明輝-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、晨訊科-DR、友佳-DR、巨騰-DR、精熙-DR等12家，是採曆年制，財報損益期間為109年1月1日～109年6月30日。

TDR基本每單位盈餘各為2.1元、0.89元、0.01元、0.24元、-0.28元、0.18元、-0.64元、-0.09元、-0.14元、-1元、0.99元及0.01元。

另外，杜康-DR是採7月制，財報損益期間為108年7月1日～108年12月31日，每股-0.19元。

(工商 )