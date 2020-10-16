裕隆(2201)集團執行長嚴陳莉蓮今天參加鴻海集團的科技日活動，裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，雙方合作發展電動車，嚴陳莉蓮指未來鴻華先進公司將與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

嚴陳莉蓮指出，在鴻海董事長劉揚偉的帶領下，提出電動車、數位健康及機器人三大產業，以及人工智慧、半導體及新世代通訊技術三大技術領域，這個3+3的發展藍圖，顯示出鴻海集團跨越後疫情時代的企圖心，相信也將會是台灣產業轉型升級的指標。

嚴陳莉蓮表示，裕隆集團在汽車產業深耕多年，在電動車領域與鴻海集團合作。感受到鴻海董事長劉揚偉在電動車產業的發展決心及創新思維，因此雙方合作成立鴻華先進公司參與電動車大計畫。

裕隆集團與鴻海集團雙方合資成立的新公司，也宣布名稱為鴻華先進公司。

嚴陳莉蓮表示，汽車產業正迎向一場新的、跨越性的改變，傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能所取代，這將會帶動一個全新的汽車供應鏈。相信透過鴻海及裕隆兩個集團的跨界合作，未來的鴻華先進公司一定可以令大家耳目一新，以創新的經營模式，與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

鴻海與裕隆在3月宣布合資協議書簽約，成立新公司資本總額新台幣155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。

(時報資訊)