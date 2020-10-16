台中市西區日系文青麵包店「柳川や」在網路上非常有名，除了麵包可口外，店家的裝潢也別有巧思，店門口上方一顆巨大菠蘿也吸引不少人前去拍照打卡，不過近日卻有網美趁店家休息沒營業時前去拍照，但事後店家卻發現，店門口的木門有凹陷的情況，事後調閱監視器才發現是當時網美所為，氣得在臉書發文，要她出來道歉。

「柳川や」主廚Eric日前在臉書公開一段監視器畫面，有2名女子趁著店家12日公休時到訪，看到店門口上方有一顆巨大菠蘿模型，其中一人便移開三角錐，接著看到一旁的木門便踩著往上爬，最後坐在菠蘿旁邊拍照。

至於店家為何公開這段監視器畫面，原因是「柳川や」員工隔天開門時，發現店門口的木門踩壞了，導致木門出現下陷的情形，由於2名女子的座車停在路旁，因此有被鏡頭拍到，因此店家便請那台車的車主在期限前登門道歉，否則將會報警處理。

（圖／翻攝自柳川や臉書）

店家昨（15日）在臉書發文，表示攀牆的女子已經出面道歉，並說：「對不起，我們不是故意的，造成你們的困擾，我現在從新竹過去跟你們道歉可以嗎？對不起，門用壞的地方我們願意賠償，可以原諒我們嗎？」

至於提告的部分，店家經過商量後，決定給年輕人一個機會，也希望大家引以為戒，以後不要亂爬牆了。

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(中時新聞網)