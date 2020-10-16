味王(1203)旗下產品王子麵邁入50週年，並投入公益回饋，今年第七屆小王子愛塗鴉繪畫比賽特地以愛無限為主題，傳達用畫筆傳達愛心，預期將在10月31日在華山1914文化創意產業園區中4A熱鬧舉行頒獎典禮。

第七屆小王子愛塗鴉繪畫比賽，今年特地以愛無限為主題，並針對身心障礙族群增設寶貝組。味王小王子特別鼓勵所有參賽者做愛心，每一份合格作品味王即同步捐出10元，報名表上有量販包條碼者，味王再加碼10元，匯集10+10的力量，全數捐贈財團法人中華民國自閉症基金會。

本次活動一共5235件合格作品，在頒獎典禮中的由味王捐贈十萬元給財團法人中華民國自閉症基金，象徵著味王攜手5235位繪畫比賽的參與者一同參與公益，以此拋磚引玉來關愛社會。

除了頒獎典禮外，10月31日-11月1日將同步進行展覽活動，豐富內容包含，現場展出共261幅歷屆繪畫比賽得獎作品，邀大家一同回顧繽紛活力的作品。現場特別企劃「王子麵創意親子料理」和「創意料理DIY」，邀請專業廚師將王子麵華麗變身，原來王子麵不只是點心，更是親子料理的好佐料。

(時報資訊)