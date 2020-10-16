南韓統計局周五公布數據，九月失業率較去年同期增加0.5個百分點，來到3.6%，為自2009年金融海嘯以來最大增幅；九月約有39.2萬人丟掉工作，就業人數降到2701萬人。

年輕人(15~29歲)失業情形尤為嚴重，九月來到8.9%，較去年同期增加1.6個百分點。

總失業人數在九月來到約100萬名，較去年同期大增11.6萬人。增加的失業人員數量中，以40歲以上民眾為最大宗。以產業別來觀察，住宿和餐飲部門上月裁員22.5萬人最多，次為批發零售部門減少20.7萬人；相較下，社會福利部門增加13.5萬個就業，營建業則增加5.5萬人。

南韓財政部表示，對年輕人的失業表示擔憂，但預期失業情形在十月將獲得改善。

新數據亦顯示，從事經濟活動人數減少27.6萬人，來到2801萬人。

然考量到延遲性影響的效果，市場則普遍認為新冠大流行對南韓就業的衝擊，將在今年下半產生全面性影響。

(時報資訊)