蘋果全新iPhone 12新機即將在下周五(23日)開賣，iPhone 12被電信業者視為拉抬5G用戶滲透的殺手(金間)，包括已經開台的中華電、台灣大、遠傳、台灣之星均已經公布iPhone 12 Pro、iPhone 12資費，而目前尚未開台的亞太電(3682)也終於有所動作，宣布將在下周四(22日)開台，即搶在iPhone 12開賣前一天，這波iPhone 12大戰，電信業沒有一家想缺席。

由於亞太電是5家電信業中唯一一家在年初5G頻譜競標中標下3.5GHz頻段的，當時亞太電的想法就是價格過高，傾向於與其他業者共網共頻，在9月初時，亞太電和遠傳丟出震撼彈，將在未來20年共頻共網，由亞太電負擔共頻共網頻段9分之2的成本，這也使得亞太電5G開台立刻有解，另外，當時遠傳董事會也通過，以每股新台幣10元、總金額不超過新台幣50億元，取得亞太電私募普通股5億股，持股比例為11.58%。

蘋果iPhone 12的開賣為電信業一年中的盛事，加上今年又是5G元年，電信業更想挾iPhone 12的超人氣，衝出一波5G升級潮，拉高高資費用戶比重，藉此提升ARPU，一步步降低低價4G吃到飽的負面衝擊，故這次電信業者對iPhone 12的期待更勝以往。

以目前已經公布iPhone 12資費的電信業業者來看，主要鎖定1399元月租，且為降低購機門檻，多將綁約時間拉長到48個月，讓果粉可以更輕易入手，亞太電方面，也預計最快在今日公布資費。

(時報資訊)